“In Maremma”: le opere di Dino Petri in mostra a Scansano

Domenica 9 agosto, alle 18.30, alla galleria “Il Dentro”, in via Vittorio Emanuele II a Scansano, sarà inaugurata la mostra “In Maremma” di Dino Petri.

La Maremma, e il suo paesaggio, sono il tema della mostra che anche quest’anno Dino Petri dedica al “suo” Scansano, paese natale.

“Le querce solenni in mezzo alle stoppie bruciate dal sole, i mistici oliveti abbarbicati al magro suolo delle ridenti colline maremmane…“, così scriveva dell’opera di Petri l’amico scrittore mancianese Alfio Cavoli.

In mostra le grandi querce, gli olivi, le vigne, sono presenze vivissime, in costante dialogo con l’anima dell’artista, insieme alle colline e i cieli tipici delle diverse “Maremme”, scansanesi e massetane, rappresentante da Petri.

Grandi opere ad olio, insieme ad acquerelli ed incisioni ad acquaforte sono i linguaggi artistici prediletti da Petri, che saranno visibili nella mostra allestita nella galleria “Il Dentro” in via Vittorio Emanuele II, cuore del centro storico scansanese.