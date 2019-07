“I guardiani del mare”: al via la mostra collettiva al Forte Stella

“Towards a Lighthouse: i guardiani del mare”, mostra collettiva d’arte a cura di Antonio Giordano, Floriana Celani e Maria Pennacchia, che sarà allestita al Forte Stella di Porto Ercole da sabato 20 luglio a mercoledì 31 luglio, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e dell’Accademia delle belle arti di Roma, nasce dalla volontà di costituire una ricca rassegna espositiva delle opere realizzate da 23 studenti internazionali (Albania, Bulgaria, Cina, Colombia, Italia, Romania) dell’Accademia di belle arti di Roma – alcuni dei quali hanno già esposto in sedi prestigiose – nel progetto/workshop “I guardiani del mare”, proposto dalla professoressa Floriana Celani, docente di anatomia artistica, semiologia del corpo e illustrazione scientifica, e dalla professoressa Maria Pennacchia, docente di pittura, elementi di grafica editoriale e metodologia e tecniche dell’affresco.

L’input iniziale è nato come riflessione per un emblematico progetto site specific nella sede espositiva: la fortezza spagnola del Forte Stella a Porto Ercole, dalle imponenti strutture a dominio del mare e dalla funzione di avvistamento, nonché dal suo rapporto con l’elemento naturale, origine e principio vitale, con il quale l’uomo dialoga e vive. Partendo dal concetto cardine di avvistamento, l’intento punta su due aspetti apparentemente in conflitto tra loro in termini etimologici: la difesa o arroccamento/salvaguardia – l’apertura o accoglienza/conoscenza. Il fulcro risiede nello sguardo dell’uomo sentinella che scruta la sponda avversa e vigila in attesa; il mare tutt’intorno, con la sua potente carica evocativa, messaggera di antichi presagi e nuove lusinghe, veicola emozioni e turba gli animi, ieri come oggi. Nelle riflessioni dei giovani artisti sono affiorati echi di cronaca legata ad approdi di uomini in fuga da paesi sottoposti a regimi oppressivi, in cerca di libertà, pace o giustizia sociale.

I lavori dei 23 artisti, collocati sia all’interno della struttura sia all’esterno, contemplano, oltre a opere realizzate a olio e tecnica mista su supporti eterogenei (ferro, tela, plexiglass, legno, carta), sculture, fotografie e abiti/scultura, anche video-proiezioni, performance e installazioni.

Inaugurazione: sabato 20 luglio, dalle 18 alle 21. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 17 alle 21, fino a mercoledì 31 luglio (chiusura alle 19).

Informazioni: [email protected]; [email protected]