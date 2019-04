Aspettando il Giro d’Italia: al via la mostra di bici storiche e foto d’epoca

Il comitato soci Unicoop Tirreno di Orbetello, in collaborazione con le Orme – Guide della Maremma Toscana, accoglie il passaggio del Giro d’Italia a Orbetello (previsto per il 14 maggio) con un programma ricco di appuntamenti in un contesto ambientale di grande pregio.

Primo appuntamento venerdì 19 aprile, alle 17, al supermercato Coop di Orbetello: il comitato soci Unicoop Tirreno di Orbetello, in collaborazione con Le Orme Guide della Maremma Toscana e il museo privato della bicicletta di Manciano (della famiglia Albani), inaugura la mostra di biciclette storiche e foto d’epoca “Una passione non solo in rosa“.

Unicoop Tirreno ringrazia Gino Albani, Massimiliano Lelli, Stefano Spagnoli per la partecipazione e Foto Solimeno per aver messo a disposizione le foto storiche.