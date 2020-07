I nuovi volti di Michelino Iorizzo: mostra alla Galleria Orler

Dopo la performance live dello scorso anno, Michelino Iorizzo torna alla Galleria Orler di Orbetello con una personale da venerdì 10 a domenica 19 luglio.

L’artista romano, noto per i suoi ritratti immaginari, presenta nuovi volti e paesaggi realizzati in esclusiva per questa mostra.

Tutte le opere di Michelino Iorizzo sono frutto della sua immaginazione, plasmate nei suoi sogni o scaturite da un fugace incontro di sguardi del quale rimane il ricordo. Ciò che colpisce è l’unicità della tecnica, frutto di anni di esperienza e sperimentazione. Dipinge su carte kraft che poi incolla sulla tavola. Inizia abbozzando una figura, e continua ad intervenire con il pigmento sull’immagine modificandone i particolari, talvolta stravolgendo completamente la composizione. Le forme nitide, il tratto pittorico delicato, una gamma cromatica intensa comunicano quel pathos che rimanda al passato, al classicismo, arricchito dalla contemporaneità dell’innovazione tecnica dell’eliminazione del pigmento, una sorta di cancellazione dell’immagine, quello scavare nella materia pittorica per far riemergere in superficie la figura.

Quelli di Michelino Iorizzo sono volti segnati dalla patina del tempo, che nasconde, ma tutto conserva, che emoziona e suscita sensazioni sempre diverse. Volti di ragazze misteriose ricchi di carattere e personalità. Ragazze molto belle, giovanili nell’aspetto, dallo sguardo dolce e malinconico. Immagini uniche di un realismo graffiante che racconta pensieri e sogni dell’artista.

Chi ancora non conosce questo artista avrà la possibilità di visionare le sue ultime opere sin dalla mattina di venerdì 10 luglio alla Galleria Orler di Orbetello, nel rispetto delle normative anti Covid, e fino al 19 luglio durante il consueto orario di apertura della Galleria.

Michelino Iorizzo nasce a Roma nel 1971 e si diploma prima al Liceo artistico di Roma, poi all’Accademia delle Belle Arti. Per molti anni si dedica all’insegnamento, con esperienze in Italia e all’estero, in Accademie orientali come la Hubei University in Cina. Numerose le mostre personali e collettive. Alcune sue opere figurano in collezioni e mostre permanenti di musei italiani ed esteri.

La Galleria Orler Orbetello si trova in Corso Italia, 35. Orario di apertura: tutti i giorni dalle 9.45 alle 13 e dalle 17.30 alle 23.45.