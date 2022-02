“Cavallini-Bianciardi”: due eventi speciali per celebrare il successo della mostra

La mostra “Furio Cavallini il Crazy Horse di Luciano Bianciardi” al Polo culturale Le Clarisse è stata prorogata fino a domenica 13 marzo e, per celebrare il grande successo dell’esposizione, la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura e la Fondazione Luciano Bianciardi propongono due eventi speciali per la giornata di venerdì 25 febbraio.

Ecco il programma: alle 17 Lucia Matergi, direttrice scientifica della Fondazione Bianciardi, parlerà di “Furio Cavallini e Luciano Bianciardi, due provinciali a Milano”, mentre alle 18 la curatrice della mostra Elisa Favilli condurrà una visita guidata. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti a disposizione (non è necessaria la prenotazione; per informazioni chiamare il numero 0564.488066). Nell’occasione sarà possibile anche rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Erano gli anni dell’emigrazione al Nord, quei decenni 50-60, culla del miracolo economico italiano – ricorda Lucia Matergi –, la cui aura andava trasformando in approdi ricchi di promesse le grandi capitali del momento, Torino e Milano. Proprio Milano è la meta di due artisti toscani, anche loro emigrati, ma in cerca di un lavoro diverso, non utile alla moderna attività metalmeccanica, ma piuttosto alla nascente industria culturale. Si chiamano Luciano Bianciardi, scrittore, e Furio Cavallini, pittore, entrambi provinciali alla ricerca di spazi più ampi per realizzare le loro speranze intellettuali. Li troveranno, ma a che prezzo e in mezzo a quanti imprevisti…».

La mostra “Furio Cavallini il Crazy Horse di Luciano Bianciardi” è promossa dall’associazione culturale Giuseppe e Gina Flangini, in collaborazione con il Comune di Grosseto, il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, la Fondazione Luciano Bianciardi e la famiglia Cavallini. È curata da Elisa Favilli, storica dell’arte, e Fabio Canessa, critico letterario e cinematografico.