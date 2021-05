“La Divina Commedia”: ultimi giorni per visitare la mostra fotografica al Cassero

Domenica 30 maggio, alle 16.00, al Cassero di Grosseto, si tiene il finissage della mostra di fotografie “La Divina Commedia: viaggio fotografico attraverso il sogno dantesco” allestita da Raf, Riflessi associazione fotografica.

L’esposizione ha avuto un grande riscontro di pubblico e raccoglie 54 scatti di 18 soci di Raf. Il progetto ispirato ai versi del Sommo Poeta, in una location davvero suggestiva messa a disposizione di Raf dall’Istituzione Le Mura, diventa un percorso per immagini che liberamente raccontano il percorso onirico di Dante attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Sono esposte opere di Stefania Borgoni, Giuseppe Cagnetta, Alina Ciobota, Mara Culicchi, Vincenzo Fanciulli, Alessandro Fazi, Mario Filabozzi, Dona Folcarelli, Alberto Franceschini, Michele Fusco, Federico Giussani, Chiara Innocenti, Fabio Pagnini, Roberta Pallini, Claudio Paoli, Edo Rossi, Federica Venturi, Marta Zanobi. I luoghi e i personaggi del sogno dantesco e l’accompagnamento delle didascalie, che riportano i versi danteschi relativi alle singole fotografie, permettono di rileggere il capolavoro letterario con un approccio attuale. Il Cassero, con la sua storia e la sua imponenza, è l’affascinante cornice nella quale immergersi rievocando le atmosfere dantesche.

Nel corso del finissage saranno presenti in sala alcuni soci di Raf per illustrare il percorso compiuto nello svolgimento del progetto. Durante l’emergenza sanitaria, imprevisti, difficoltà e limitazioni che non hanno fermato la creatività dei fotografi, alimentata dalla forzata attesa e dalle serate online dedicate a riflettere sui possibili intrecci tra il testo poetico e la forza suggestiva delle immagini fotografiche. Il pubblico potrà interagire con i fotografi presenti in sala per scoprire le motivazioni che stanno alla base delle scelte artistiche e approfondire aspetti tecnici di un’arte praticata spesso senza reale conoscenza delle potenzialità che offre. A nome del comitato celebrativo sarà presente in sala Renata Adriana Bruschi, coordinatrice del comitato celebrativo “La Maremma per Dante”, tra i cui promotori figura anche l’associazione fotografica di Grosseto.

Ultima occasione a Grosseto per osservare gli scatti di grande fascino e impatto emotivo, in seguito le opere saranno esposte in alcuni borghi della Maremma, impegnati nei fine settimana medievali tra giugno e settembre.

Per la visita nei giorni di sabato e domenica: https://forms.gle/9KdkM6Xo3pt5dczX8

Per partecipare al finissage: https://forms.gle/nUG8XDtGRNM531BM8