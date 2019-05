“Epoche a confronto”: le foto dell’Argentario dal dopoguerra ad oggi in mostra

Resta aperta fino al 2 giugno nella sede del centro studi Don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano la mostra foto-storica “Epoche a confronto”, a cura di Alessio Bausani, inaugurata domenica scorsa.

Si tratta della seconda edizione, riproposta a grande richiesta e arricchita di nuove, suggestive immagini, di una mostra davvero particolare, dato che l’autore, Alessio Bausani, con la tecnica della computational rephotography, fa vedere la trasformazione che ha subito l’Argentario dal dopoguerra ad oggi. Le immagini si fondono perfettamente rendendo effetti suggestivi. Una carrellata di luoghi del Promontorio di oggi sovrapposti a quelli di ieri mediante tecniche fotografiche, grafiche e di fotoritocco.

“Un improvviso choc visivo – come spiega Bausani -, che induce a riflettere sui cambiamenti epocali relativi all’assetto urbanistico, specie quando quest’ultimo viene devastato da una guerra”.

L’idea di unire in una sola foto oltre 70 anni di evoluzione di angoli dell’Argentario è nata in seguito alla visita da parte di Bausani di una mostra a Londra intitolata “Epoca a confronto”. Trasferire questo concetto allo specifico del Monte Argentario ha trovato subito d’accordo il presidente del centro studi, il professor Gualtiero Della Monaca, che ha messo la struttura a disposizione lo scorso anno. Ed il successo ottenuto ha convinto gli organizzatori a ripetere l’evento in questo fine maggio per dar modo a chi se le fosse perse di vedere immagini davvero straordinarie.

Ingresso libero, orari: il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica dalle 17.30 alle 19.30; il martedì, il giovedì e il sabato dalle 10 alle 12.