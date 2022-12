“Emozioni visive”: arte, letteratura e moda nella sala dell’ex Frontone

Dal 15 al 22 dicembre la sala espositiva dell’ex Frontone di Talamone, in piazza della Repubblica a Orbetello, si trasformerà in una galleria d’arte grazie a “Emozioni visive“, una mostra collettiva di pittura durante la quale saranno esposte opere di artisti provenienti da ogni parte della Maremma.

L’iniziativa, organizzata dal gruppo artistico “Francesco Staiti“, ospiterà anche due eventi speciali, uno dedicato alla narrativa contemporanea e uno dedicato alla moda. Non solo arti visive, ma anche due appuntamenti che arricchiscono l’iniziativa.

Venerdì 16 dicembre, alle 18.30, è in programma la presentazione del libro “L’anno capovolto” – edizioni Atlantide – del giornalista del Corriere Fiorentino Simone Innocenti, organizzata in collaborazione con la libreria Bastogi di Orbetello. Dialogherà con l’autore la giornalista Barbara Uloremi

Sabato 18 dicembre, alle 18.30, è la volta dell’artista maremmano Bruno Lelli. che porterà in scena, insieme a due modelle, il suo “Fashion Show”, uno spettacolo di creazioni di abiti in presa diretta che ha fatto il giro del mondo e che, per l’occasione, sarà presentato da Francesca Staiti.

Il gruppo artistico “Francesco Staiti” è nato nel 2017 ed è intitolato all’ex maresciallo dell’Aeronautica, pilastro della comunità di Marsiliana, scomparso nel 2003, che era anche un grande appassionato di pittura e costruttore di presepi: «Il gruppo – spiegano i promotori dell’iniziativa – nasce e lavora a Marsiliana dove, ancora oggi, porta avanti il lavoro di costruzione del presepe all’interno della parrocchia della nostra comunità. L’iniziativa nasce dalla volontà di commemorare l’arte e la passione di Francesco e di riprendere le collaborazioni che lui stesso aveva intessuto, portando la pittura maremmana all’attenzione nazionale»

Gli artisti: Francesco Staiti; Maria Del Sole, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e della comunità di Orbetello, oltre che un’attrice apprezzata, era una donna generosa, sempre in prima linea per aiutare chi ne aveva bisogno; Dory Cagneschi, imprenditrice turistica di Albinia, artista per passione, dipinge ritratti e paesaggi; Alessandro Laurenti, originario di Grosseto e marsilianese di adozione, è un pittore e uno scultore autodidatta, recentemente ospite al simposio di scultura di Erto, ha avuto l’occasione di incontrare Mauro Corona, Alessandro è anche il presidente del gruppo artistico i cui presepi hanno vinto premi anche a livello internazionale; Nadia Pacini, pensionata di Scarlino, si è dedicata alla pittura per tutta la vita e ha ottenuto numerosi riconoscimenti anche grazie alla sua personalissima tecnica di giochi di luce che caratterizza i suoi paesaggi; Domi Saccardi, ex infermiere di Arcidosso, ama dipingere di tutto, ma la sua passione si concentra sugli stili naif e batique.

Inaugurazione giovedì 15 dicembre alle 18. La mostra sarà aperta nei giorni feriali, dalle 16.30 alle 21, nei festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 21.