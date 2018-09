Dal cuore della Toscana, mostra di Batacchi alla Fortezza Spagnola

La stagione delle esposizioni alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano, curata dall’assessorato alla cultura del Comune di Monte Argentario, si conclude con la mostra di Cristiano Batacchi dal titolo “Dal cuore della Toscana”.

La mostra sarà inaugurata sabato 22 settembre alle 16:00 e resterà aperta al pubblico fino a domenica 7 ottobre secondo i seguenti orari: fino al 30 settembre tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00. Sabato 6 e domenica 7 ottobre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00.

La mostra presenta una serie di 26 dipinti ad olio su tela in gran parte di recente produzione; il titolo scelto “Dal cuore della Toscana“ rivela la provenienza dell’artista, originario dell’area fiorentina dove attualmente vive, ed in particolare le tematiche ed i luoghi raffigurati. Si tratta infatti di paesaggi e scorci di periferie urbane: dalla periferia di Firenze al Chianti, dal Senese alla Maremma, località e territori pieni di ricordi con il loro carico emozionale che accarezza la sensibilità del visitatore e per qualche ignota ragione li rende unici e quasi magici ai loro occhi. Lo stile è figurativo, con una base salda sulla tradizione toscana del novecento, ma anche una voglia di evasione verso una ricerca di una modernità e attualità in questo tipo di pittura. I dipinti sono eseguiti senza contaminazioni fotografiche o tecnologiche dirette, ma semplicemente con il disegno e la classica pittura ad olio.

“Mi auguro di regalare una piccola emozione anche a chi vorrà venire a visitare la mostra” è quello che auspica Cristiano Batacchi nel presentare la sua mostra.