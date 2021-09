Computer e consolle vintage: ecco la mostra organizzata da Classic devices club

A Grosseto un evento per tutti gli appassionati di tecnologia vintage: si svolgerà sabato 18 e domenica 19 settembre l’esposizione di retrocomputer, retrogaming ed elettronica dei microprocessori.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Grosseto, è promosso da Classic devices club, un’associazione fondata da un gruppo di appassionati del settore che punta a promuovere la cultura della tecnologia d’epoca, dell’evoluzione dell’elettronica e dell’informatica nel corso del tempo.

L’esposizione, che si terrà nella sala ex circoscrizione Pace in via Unione Sovietica, vedrà pezzi unici provenienti dagli anni ’70, ’80 e ’90, in particolare i computer della linea Commodore e della Silicon graphic, per farli conoscere alle nuove generazioni. Saranno esposte anche console vintage che saranno a disposizione per giocare ai grandi classici come Super Mario. Durante la manifestazione si svolgeranno dibattiti, workshop, presentazioni e tornei.