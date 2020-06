Il pittore maremmano Carlo Alberto Perillo espone le sue opere a Roma

L’artista Carlo Alberto Perillo espone le sue opere in una mostra collettiva che è stata inaugurata sabato 13 giugno a Roma, in via Timoteo Bottigli, presentata dalla critica e storica dell’arte Anna Iozzino, che dagli anni ’90 segue l’artista e ne cura la crescita professionale.

Il tema della mostra è la primavera e Perillo presenta tre delle sue opere: “L’araba fenice”, “La nascita” e “Maria Letizia”, l’opera che appare alle spalle nella foto, dedicata alla figlia 14enne dell’artista, appunto nella primavera della sua vita.

La mostra, iniziata sabato, si protrarrà per 10 giorni, nei quali si potranno ammirare ed apprezzare opere di altri illustri artisti contemporanei.

L’artista santostefanese ha in preparazione altre importanti mostre già in programma per il 2020, sia in Italia che all’estero: a luglio sarà a Tuscania, a settembre a Monreale e ad ottobre a New York