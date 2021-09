Mostra canina e sfilata di moda: ecco le iniziative per aiutare La Farfalla e l’Aipd

Valentina Corsetti , presidente dell’associazione Musical-mente, in collaborazione con “Pelosetti nel cuore ft Tartufo dorato Golden Retriever”, di cui è presidente Roberto Fiornovelli, dedicano una serata di beneficenza con esibizione canina il cui ricavato sarà devoluto all’associazione La Farfalla cure palliative.

Durante la serata, in programma sabato 4 settembre, alle 18.30 in piazza del Sale, si svolgerà una gara tra i cani iscritti, senza limitazioni di età e razza. Per informazioni e per iscrivervi è possibile chiamare i numeri 0564.450294 oppure 340.2411848. C’è la possibilità di cenare nei locali aderenti all’iniziativa: Pickeat, Affetti, Nera Fondente e La Cantina di piazza del Sale.

“Ringraziamo tutti quelli che parteciperanno con i loro pelosetti, per far sì che l’evento abbia successo, e le associazioni che hanno permesso che questo potesse avvenire“, dichiara Roberto Vittorio Martinelli, presidente de La Farfalla.

Venerdì 10 settembre, alle 21.30 in piazza del Sale, Musical-mente farà una raccolta fondi con un aperitivo di beneficenza per l’associazione Aipd (Associazione italiana persone down) nei locali Affetti, Pickeat, La Cantina di Piazza del Sale e Nera Fondente, il tutto accompagnato da una serata di moda e spettacolo, che vedrà partecipare Katia Remati con la scuola Bulli e Pupe, Elisabetta Criscuolo con Hair color e Bijoux di Federica Cocca.

“Come presidente, ma soprattutto come mamma, ringrazio di cuore, anche a nome di tutte le altre famiglie, chi ha organizzato, chi ha permesso e tutti coloro che parteciperanno all’evento perché, grazie a ciò che sarà devoluto, le attività volte all’autonomia e all’indipendenza delle persone con sindrome di Down potranno riprendere con un po’ più di serenità economica. La pandemia non ci ha fermati, ma la conseguente mancanza di eventi per raccogliere fondi ci ha fortemente penalizzato – dichiara Sara Restante, presidente dell’Aipd -. Da quasi 20 anni ci occupiamo di aiutare le persone con sindrome di Down ad autodeterminarsi e a supportare le famiglie nei difficili e carenti percorsi riabilitativi e scolastici. Vogliamo proseguire con progetti per una vita indipendente e inserimenti lavorativi, cominciando già da piccoli a sviluppare le competenze una volta ritenute impossibili, ma senza aiuti è tutto a carico delle famiglie“.

“Ci fa piacere – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti – sostenere queste due serate organizzate dall’associazione Musical-mente, che, oltre a intrattenere il pubblico, puntano ad aiutare due importanti associazioni presenti sul nostro territorio, quali La Farfalla e l’Associazione italiana persone down. Sarà l’occasione per assistere a due eventi particolari, che sapranno attirare e incuriosire grandi e piccini, con l’opportunità di aiutare chi è più in difficoltà grazie alla beneficenza. In un momento nel quale le difficoltà e le criticità, anche economiche, sono ancora molte, tutto questo non è scontato e ringraziamo Musical-mente per l’impegno nell’organizzare simili eventi.“.

“L’idea della sfilata canina mi è venuta grazie alla collaborazione con Vanessa Guadagno, che, oltre ad insegnare nei corsi di musica per la nostra associazione, è giudice cinofilo. Vanessa mi ha fatto conoscere ‘Pelosetti nel cuore’, con cui abbiamo subito istaurato un feeling, abbiamo pensato a qualcosa di diverso per questa associazione, La Farfalla, che ha bisogno del nostro aiuto, come anche l’associazione Aipd. Desidero ringraziare le mie collaboratrici Katia, Elisabetta e Federica e soprattutto i titolari dei locali Nera Fondente, Alessio Terni, Affetti, Simone Bigozzi, la Cantina di piazza del Sale, Guido Conti, e Pickeat, Antonio Milani, che hanno sposato l’iniziativa. Mi è sembrato doveroso devolvere il ricavato a queste due associazioni, del resto l’unione fa la forza. Non ultimo, un sincero ringraziamento al caseificio Il Fiorino, di Simone Sargentoni, La Bottega dei Sapori, di Alessandra Gammino, la Toilette Maremmacane, di Monia e Milena Pompili, Oleificio Franci, di Lucia Franci, Loft enoteca urbana, di Francesco Villano, e Alfatec, di Gianfrancesco Biondini, che hanno contribuito donando i premi per la serata“, sottolinea Valentina Corsetti, presidente di Musical-mente.

“L’associazione di promozione sociale ‘Pelosetti nel Cuore Ft. Tartufo Dorato Golden Retriever’, di cui ho l’onere e l’onore di essere il presidente, nel momento in cui è stata contattata dall’associazione Musical-mente, per poter realizzare un evento solidale con i cani nel centro storico di Grosseto, ha subito sposato l’iniziativa. Siamo convinti, infatti che la simbiosi tra l’uomo e il cane può aiutarci a ripartire nella vita quotidiana dopo il periodo pandemico, che ci ha visti impossibilitati a continuare le nostre iniziative socio – culturali, sia a livello locale che nazionale. ‘La Scodinzolata del Cuore’, che si terrà il 4 settembre, a partire dalle 18.30, in piazza del Sale a Grosseto, sarà un’opportunità per i proprietari, sia dei cani di razza che dei meticci, di mostrare non tanto la bellezza esteriore dei nostri amici a quattro zampe, quanto il legame che ci unisce e l’amore incondizionato che queste creature sanno donarci. Vi aspettiamo numerosi con premi speciali e gadget per tutti”, aggiunge il presidente dell’associazione Roberto Fiornovelli.