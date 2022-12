“Arteria”: al via la mostra fotografica di artisti grossetani

Al via domenica 11 dicembre, nella galleria del centro commerciale Le Palme, a Grosseto, la temporary exhibition fotografica “Arteria“, mostra collettiva di artisti locali.

“/ar·tè·ria/: vaso sanguifero che trasporta il sangue dal cuore verso la periferia – si legge in una nota degli organizzatori -. ‘Arteria’ è un format di mostra collettiva di artisti che spaziano dalla fotografia all’illustrazione, alla letteratura, tutte maniere di trasporre il corpo e le sue sensazioni. Prende luogo in periferia, in luoghi dimenticati e spopolati, in una forma virale e adattiva, scegliendo materiali e disposizioni secondo una filosofia site specific. Con questa collettiva vogliamo re-instaurare un legame di scambio tra il territorio e la cittadinanza, attraverso il corpo nelle sue diverse forme e manifestazioni nel sudore della musica, nell’anonimato delle strade, nella sensualità e simbologia del nudo. ‘Arteria’ è concepita per provocare e affascinare, per creare una reazione al visitatore che è libero di portare a casa un frammento della mostra quando giungerà al termine, la prossima settimana“.

“TakeAwayArt perchè davvero te la puoi portare a casa, l’opera originale, quella che hai scelto durante la settimana – spiega Michele Guerrini, principale ideatore della mostra, insieme ad Azzurra Guerrini, Francesca Bianchi e Mauro Cullati -. Quando abbiamo cominciato a pensare ad ‘Arteria’, insieme ai coordinatori degli eventi dell’Emporio solidale e ‘Piazza Bella Piazza’, avevamo da subito ben chiaro nella testa che volevamo lasciare una traccia non solo emotiva, ma anche fisica, di questa settimana e più in generale di questi mesi di eventi e socializzazioni che sono state le attività a margine dell’assistenza alimentare che i volontari fanno quotidianamente. Per questo ci è venuto in mente questo format: stampe di qualità, ma attaccate direttamente nei luoghi che più rappresentano il tendente degrado della zona, quindi serrande abbassate, angoli bui e sottotetti abitati dai piccioni. ‘Arteria’ inizia dentro alla galleria commerciale e ci porta fuori fino ai locali del neonato Emporio solidale di Grosseto, sempre più punto di riferimento di molte associazioni e famiglie del territorio.”

La temporary exhibition “Arteria” sarà dunque esposta in questi luoghi da domenica 11 a domenica 18 dicembre, giorni in cui ci saranno anche gli artisti e i fotografi che hanno donato le opere alla causa a disposizione per spiegazioni, chiacchiere o un bicchiere di birra, dalle 18 fino a chiusura.

Il giorno finale, domenica 18 dicembre, sarà invece il momento dello sgombero e del ritiro delle opere direttamente da parte degli avventori, direttamente dai luoghi di affissione e, corrispondendo una piccola donazione all’Emporio, si potrà partecipare alla vita solidaristica cittadino.