Arte permanente: al via la mostra delle opere della pinacoteca civica

Giovedì 20 maggio, alle 17.30, inaugura la nuova mostra curata da Claudia Gennari e Marta Paolini, dedicata alle opere della collezione permanente della pinacoteca civica di Follonica.

In esposizione lavori di Antonio Bueno, Giampaolo Talani, Italo Bolano, Renzo Mezzocampo e Virio Bresciani, oltre a un disegno attribuito a Picasso. Il percorso espositivo si rivolge anche al pubblico dei più piccoli, con laboratori didattici a tema e con un percorso interattivo appositamente creato per i bambini. In corrispondenza delle opere per cui è stato realizzato un video di didattica è infatti presente un Qr code che farà accedere ai contenuti.

«Il progetto è importante perché consente alla collezione della pinacoteca civica di Follonica di esporre a rotazione le opere presenti – dichiara l’assessore comunale alla cultura Barbara Catalani -. È un lavoro ben articolato perché cerca di curare anche gli aspetti critici e laboratoriali che sono indispensabili per una istituzione come questa».

La mostra, patrocinata dal Comune di Follonica, sarà aperta fino al 20 giugno con orario dalle 15.30 alle 19.30, dal martedì alla domenica, e sarà visitabile in piccoli gruppi.

Per informazioni: tel. 0566 59251, e-mail frontoffice@magmafollonica.it