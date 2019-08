“Arte in Cantina”, al via la mostra itinerante: esposte duecento opere

Dal 10 al 31 agosto è in programma a Scansano la mostra itinerante “Arte in Cantina”.

Il borgo, il Morellino ed una passeggiata tra le opere artistiche di molti autori in mostra nelle cantine scansanesi, in luoghi suggestivi del paese ed a contatto con la tradizione e la natura.

L’idea della mostra collettiva d’arte nasce dal gestore di una delle attività di ristorazione di Scansano, La Fiaschetteria rurale di Elio Franc Leif Civiltà, per animare il centro storico del paese tramite la promozione di arte visiva, come la pittura e la scultura.

Grazie a Joshua Graetz (pittore), Andrea Perini (gestore della pizzeria “Il Civico 4”) ed Egidio Fanciulli (gestore dell’Emporio di Scansano), riuniti sotto il marchio St+Art Project, con la collaborazione della Pro Loco di Scansano, l’idea ha potuto realizzarsi e prendere forma e vedrà il suo inizio dal 10 di agosto fino alla fine del mese.

Saranno 17 gli spazi espositivi, tra cantine storiche e la bellissima struttura delle ex scuole elementari di Scansano, che ospiteranno le opere d’arte di circa una trentina di artisti conosciuti a livello provinciale, nazionale ed internazionale, con l’esposizione di opere che hanno già ottenuto riconoscimenti in importanti rassegne d’arte contemporanea. Ciascuno degli artisti esporrà circa 8 opere e quindi la mostra nel complesso ne ospiterà circa 200, spaziando dalla fotografia, alla pittura e alla scultura. Tutti gli operatori economici del paese hanno accolto con entusiasmo l’idea, gli stessi scansanesi hanno partecipato in modo attivo, consegnando le chiavi delle loro cantine, affinché le opere in mostra potessero trovarvi collocazione.

L’auspicio degli ideatori, trattandosi della prima edizione, è che la mostra possa avere un gradito riscontro tra gli appassionati di tali arti e coloro che in questo periodo si trovano in villeggiatura in Maremma. I ringraziamenti degli organizzatori vanno anche all’amministrazione comunale di Scansano, che ha gradito l’idea della mostra itinerante fin da subito, supportandola attivamente, ed a Cinzia Signorini, che ha curato la segreteria del progetto.

Ecco gli artisti in concorso e fuori concorso: Veronica Chessa, Amaranta Biancheri Mantovani, Silvano Bavia (fuori concorso), Oscar Corsetti, Enrico Contu, Virginio Civiltà, Antonio Chessa, Lorella Martini, Stella Bellia Chessa, Benedetta Falugi, Dalila Chessa, Germano Paolini, Cosimo Covi, Nilo Bacherini, Raffaele Viscovo, Joshua Grätz, Perla Ceska, Umberto Tripodi, Scerman Camillini, Andrea Bianchini, Loreno Martellini, Francesca Naso, Stefano Perugini, Irene Papini, Graziano Papini, Lamberto De Vincenzo, Elio Franc Leif Civiltà (fuori concorso), Joshua Grätz (fuori concorso), Chiara Toniolo, Dorina Canapini, Serena Capello.