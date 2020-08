Send an email

“#ingressolibero”: le opere del pittore maremmano Armando Orfeo in mostra

Il pittore grossetano Armando Orfeo espone cinque opere nella rassegna di pittura “#ingressolibero”, che sarà inaugurata lunedì 24 agosto, alle 21, alla Galleria Europa, sul lungomare Europa 41 a Lido di Camaiore (Lucca).

In esposizione anche opere di Daniela Caciagli, Riccardo Corti, Guido Morelli, Riccardo Ruberti e Valente Taddei: questa collettiva focalizza lo sguardo sulla recente produzione di sei artisti, provenienti da Toscana e Liguria, in un caleidoscopico ensemble che offre un interessante spaccato della pittura figurativa contemporanea.

Nei suoi dipinti ad acrilico, Daniela Caciagli (Bibbona, 1962) ritrae scene quotidiane popolate da enigmatiche figure, prive di tratti somatici nei volti: i suoi lavori sembrano stimolare riflessioni sul destino, imperscrutabile, che contraddistingue ogni essere umano.

Riccardo Corti (Firenze, 1952) infonde umori di mare agli elegiaci pini marittimi dei suoi oli: l’artista crea un’ambientazione evocativa, nell’ambito di una pittura di rarefazione, molto più dell’immagine che della materia.

Guido Morelli (La Spezia, 1967) rappresenta, nei suoi oli, paesaggi che niente hanno a che vedere con la contaminazione della realtà, cercando di cogliere, attraverso lo studio del colore e della luminosità, l’essenza più profonda della natura.

Nei dipinti ad acrilico e olio di Armando Orfeo (Marina di Grosseto, 1964) un bizzarro personaggio si muove, inquieto e curioso, tra numerosi oggetti simbolici e architetture ardite. Orfeo realizza un’onirica indagine sulla condizione dell’essere umano, con i suoi miti e le sue fragilità.

Nei suoi dipinti a tempera e olio su tela, Riccardo Ruberti (Livorno, 1981) sviluppa il tema del viaggio in maniera personale: spazio e tempo sembrano congelati in una dimensione visionaria, in cui il leitmotiv è il rapporto tra cielo e mare.

Valente Taddei (Viareggio, 1964) realizza dipinti a olio e china dal taglio narrativo nei quali un minuscolo individuo vive singolari avventure, in situazioni costantemente in bilico tra ironia e paradosso.

La mostra, patrocinata dal Comune di Camaiore, è organizzata dalla galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio. Resterà aperta fino a mercoledì 9 settembre, tutti i giorni, dalle 21 alle 23.30. Infoline: 333.2318925. Sito internet: www.mercurioviareggio.com.