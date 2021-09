“Ai naviganti”: le opere del pittore maremmano Armando Orfeo in mostra

Sabato 18 settembre, alle 17.30, alla galleria Beaux Arts, in via Cecco Angiolieri, 13 a Siena, si inaugura “Ai naviganti“, mostra personale di Armando Orfeo.

In esposizione l’ultimo ciclo di 17 dipinti ad olio ed acrilico su tela che il pittore ha voluto dedicare al tema del mare e della navigazione come metafora dell’esistenza, attraverso la sua visione ironica e surrealista del mondo e dell’arte.

“Tutti noi siamo naviganti – scrive l’autore – ed in questo ultimo periodo abbiamo visto purtroppo come possono cambiare repentinamente le nostre rotte ed i nostri piani di navigazione. Siamo passati dal perseguire rotte ben ragionate e strutturate ad una navigazione a vista ed in piena tempesta. Abbiamo dovuto improvvisare facendo ricorso a risorse profonde che forse non pensavamo neanche di avere, ma le abbiamo trovate. Questa mostra vuole essere un sincero augurio a tutti noi di buona navigazione, che sia pensata o improvvisata non importa, ed allo stesso tempo uno stimolo alla creatività ed alla leggerezza che sono, a mio avviso, carburante basilare dell’esistere.“

Armando Orfeo nasce a Marina di Grosseto nel 1964. Pittore autodidatta ha al suo attivo un nutrito curriculum espositivo con numerose personali e collettive in Italia e all’estero. Ha partecipato a fiere di settore esponendo a Bologna, Roma, Bari, Brescia, Milano, Strasburgo, Den Haag, Gent.

Come autore di fumetti, negli anni ’80 collabora con le riviste ‘Tempi supplementari’ e ‘Frigidaire’, pubblicando una serie di storie con personaggi di sua invenzione.

Come illustratore pubblicitario lavora, a partire dal 2000, con Artemidatre di Milano, per la quale ha creato progetti di immagine e comunicazione commissionati da importanti aziende italiane e straniere, tra cui: Fiay Engineering, Finanza & Futuro, LifeScan, Perfetti, Sanofy-Aventis, Sperlari, Sun Microsystems, Tre Marie, Astrazeneca.

Gallerie di riferimento: Artemidatre Milano, Mancini Arte Roma, Beaux Art Siena, Mercurio Arte Viareggio.

Ingresso libero.

Orario: lunedì dalle 16.00 alle 19.30; dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30; domenica chiuso.

Informazioni: tel. 0577.280759; www.artsiena.com.