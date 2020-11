“Si è spenta una stella”: Scarlino piange la piccola Selene

L’amministrazione comunale di Scarlino si stringe attorno alla famiglia della piccola Selene De Rosa, che si è spenta all’alba di questa mattina all’ospedale di Pisa. Mercoledì 18 novembre è stato proclamato lutto cittadino: il sindaco Francesca Travison e la giunta invitano i cittadini ad accendere una candela fuori dalle proprie abitazioni alle 20 in memoria della piccola Selene.

«Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a Giovanni e Luna e ai loro cari – dichiara il sindaco Francesca Travison –: la nostra comunità è sconvolta dalla notizia perché tutti nel nostro cuore speravamo di rivedere presto Selene. Quando se ne va un bambino tutto si ferma. Diventa difficile pensare al domani. Perché non esiste ingiustizia più grande al mondo. Siamo scossi, arrabbiati e profondamente tristi: ma dobbiamo farci forza per accogliere e sostenere Giovanni e Luna, una giovane coppia di cui la nostra comunità dovrà prendersi cura. E lo faremo. Lo faremo come lo scorso Natale quando unendo le forze siamo riusciti a dare un sostegno importante alla famiglia di Selene. Lo faremo per ricordare sempre la nostra piccola guerriera. Il suo coraggio sarà il nostro coraggio. Mercoledì 18 novembre la ricorderemo insieme: invito tutti gli scarlinesi ad accendere una candela fuori dalla propria abitazione alle 20. La sua luce non si spegnerà. Ciao piccola».