Bambina cade in una piscina e muore annegata

Aggiornamento ore 18.03: sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto all’interno del podere dove la bambina viveva con i genitori, di origine romena, in una casa in affitto. Il padre lavora in un’azienda agricola.

Una bambina di 8 anni è morta annegata dopo essere caduta in una piscina. Il drammatico incidente è accaduto in località Vallerana, nel comune di Capalbio.

Secondo quanto riportato da un lancio dell’agenzia di stampa di LaPresse, sembra che la bimba fosse in bicicletta, quando è inciampata ed è caduta nell’acqua della vasca. L’incidente si è verificato all’interno di un’area di un ristorante.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma i tentativi di rianimazione della piccola sono stati inutili. La bambina era in vacanza in Maremma con i genitori.

Il cordoglio del Comune di Capalbio

“La tragica notizia dell’incidente avvenuto oggi ci sconvolge. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale ho espresso e rinnovo il più profondo cordoglio alla famiglia della bambina – dichiara Giuseppe Ranieri, vicesindaco di Capalbio -. Siamo a disposizione della famiglia e saremo al loro fianco insieme a tutta la comunità capalbiese che, come purtroppo ha avuto modo di dimostrare nelle ultime settimane, sa sempre stringersi intorno a chi ne ha bisogno“.