Muore storica Past President: il cordoglio dell’Inner Whell

E’ morta ieri Matilde Sette Monciatti, Past President dell’Inner Whell di Follonica.

“La nostra adorata Past President ci saluta cosi, con la sua eterna bellezza e con il sorriso – si legge in una nota dell’Inner Whell di Follonica -. Se ne è andata il 24 aprile in un giorno di primavera, in un periodo in cui non possiamo farle omaggio con la nostra presenza, ma le amiche dell’Inner Whell di Follonica sono vicine con il cuore alla sua famiglia. Chi la conosceva sa che persona era e che metteva passione in tutto ciò che faceva. È stata la nostra presidente per ben 4 mandati e con le sue capacitaà ci ha trasmesso l’entusiasmo e la verve per tenere alto il nome del Club. Arrivederci Matilde, non addio , perché tu farai sempre parte di noi e i nostri bollettini saranno il tuo testamento innerino. Le amiche dell’ Inner Wheel di Follonica!! R.i.p.“