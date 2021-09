Muore storica collaboratrice: il Carnevaletto da 3 Soldi in lutto

“È con profonda tristezza e sgomento che abbiamo appreso della scomparsa di Paola Lunghi, storica collaboratrice del Carnevaletto da 3 Soldi”.

A dare l’annuncio il presidente dell’associazione che organizza la tradizionale manifestazione lagunare, Paolo Giacomelli.

“La nipote Valeria – spiega la vicepresidente Anna Maria Schimenti – ci ha dato la notizia di primo mattino e subito un velo di profondo cordoglio ci ha toccato il cuore. Paola, una grande veterana del Carnevaletto, per anni si è dedicata a una manifestazione che tanto amava, ha dato il suo contributo con passione ed entusiasmo“.

Per diversi anni Paola Lunghi è stata anche presidente e solo all’ultimo aveva lasciato, ma “di fatto – proseguono dall’associazione -, ha tenuto con noi sempre un solido legame. Un consiglio da parte sua era ben accetto, da lei che conosceva bene i meccanismi di una macchina bella, ma complicata come quella del Carnevaletto da 3 Soldi”.

“Paola è stata per anni un elemento fondamentale per noi, purché non amasse apparire mai – concludono dal Carnevaletto -. Ci stringiamo al dolore della famiglia tutta“.

Paola aveva 76 anni, lascia il figlio Vincenzo, la nuora e i nipotini, la sorella Teresa e suo figlio.