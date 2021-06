Vignaioli del Morellino di Scansano: muore ex direttore della Cantina cooperativa

È con grande rammarico che la Cantina cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano annuncia la scomparsa, questa mattina, 2 giugno, di Giuseppe Magnani, già direttore della Cantina fino al 1989.

Magnani ha ricoperto il ruolo di presidente nell’atto costitutivo della Cantina, quando è stata fondata nel 1972. Nel momento in cui la Cantina è divenuta poi operativa, nel 1981, ha assunto il ruolo di direttore della Cantina.

Come tale, è stato tra i più attivi promotori della Doc Morellino di Scansano, recandosi più volte a Roma con la delegazione che ha spinto il Ministero al riconoscimento di questa denominazione così importante per la Maremma. Sotto la sua direzione si è messo poi in atto il piano strategico iniziato con la presidenza di Benedetto Grechi, nel 1985, che ha portato la Cantina a puntare sempre più alla qualità. Un percorso che continua tuttora, ma che poggia le sue basi dalle attività e scelte portate avanti già sotto la direzione di Magnani.

Il presidente della Cantina Benedetto Grechi, il consiglio di amministrazione, i dipendenti e soci della Cantina esprimono la propria vicinanza alla famiglia di Giuseppe Magnani.