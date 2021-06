Muore il figlio dell’ex assessore Baccetti: il cordoglio di Diocesi, Fondazione Chelli e Fondazione Cultura

“Ci stringiamo alla famiglia Baccetti con tanto affetto e con la nostra preghiera in questo frangente tanto doloroso e oscuro per la morte prematura, probabilmente per un malore, di Alfredo. Che la fiammella della fede possa diradare il buio. Perché Signore? E’ la domanda che anche Marta e Maria rivolgono a Gesù di fronte alla morte di Lazzaro. E’ il perché di ogni dolore, che è mistero, ma che anche Cristo ha attraversato sino alla fine. La morte, però, non è l’ultima parola!” Così padre Rodolfo Cetoloni, amministratore apostolico della diocesi di Grosseto e il vicario don Paolo Gentili, a nome di tutta la Diocesi, per farsi vicini alla tragedia che ha colpito Gabriele e Silvia Baccetti, il cui figlio è morto nella notte a Barcellona.

“Portiamo loro la vicinanza anche del vescovo eletto Giovanni Roncari e di monsignor Franco Agostinelli – aggiungono –, assieme a quella dell’economo diocesano, del personale della Curia e di tanta gente. In queste ore, con Silvia e Gabriele ci siamo sentiti telefonicamente, ma desideriamo che la nostra vicinanza si dilati ulteriormente. Gabriele e Silvia sono, infatti, laici generosamente impegnati nel servizio a questa Chiesa, che come madre ora sente per loro tutta la responsabilità della consolazione nella fede“.

Gabriele, già presidente della Fondazione Chelli, è il responsabile dell’ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, membro del consiglio diocesano affari economici e delegato dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Silvia, già presidente dell’associazione Amici della cattedrale, fa parte dell’ufficio diocesano per la pastorale culturale.

Alfredo, deceduto a Barcellona, era stato studente del liceo Chelli. Aveva conseguito la maturità classica nell’anno scolastico 2007-2008. “Dopo la morte prematura di Lorenzo, ora la perdita di Alfredo – dichiarano la preside Paola Lubrina Biondo e il presidente della Fondazione, don Pier Mosetti –. E’ un dolore che si rinnova per tutti noi e che lascia senza parole. Che dire, infatti, a due genitori di fronte alla morte di un figlio? Nulla, se non le parole della nostra fede e quelle del ricordo affettuoso di Alfredo, studente di rara intelligenza, sottile, ironico, esigente, profondamente onesto e sincero, aveva bisogno di entrare in una relazione di stima e fiducia per dare il meglio“.

Il cordoglio di Fondazione Grosseto Cultura

Fondazione Grosseto Cultura si stringe a Gabriele Baccetti, componente del Consiglio d’amministrazione, in questo momento di grande dolore per l’improvvisa scomparsa del figlio Alfredo. Dal presidente Giovanni Tombari, dai direttori, dai membri del Cda, dai dipendenti e dai collaboratori di Fondazione, il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Baccetti.