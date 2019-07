E’ morto Daniele Torri: il cordoglio della Pro Loco

“Daniele Torri ci ha lasciati“.

A dare il triste annuncio è la Pro Loco di Montiano.

“Il 9 gennaio scorso aveva compiuto 54 anni. È morto nel sonno, nella sua casa di Montiano, la notte tra il 19 e il 20 luglio. Praticamente a tutti ha dedicato una poesia ritraendo spontaneamente le virtù di ognuno dei suoi amici. Tanti. Mancherà moltissimo la sua presenza in paese – spiega la Pro Loco -. Mancherà la sua voglia di sorridere e di far sorridere con barzellette astruse. Mancherà la sua mole buona che gironzola in cerca di una nuova compagnia. I funerali si svolgeranno a Montiano nella Chiesa di San Giovanni Battista, oggi, lunedì 22 luglio, alle 16. Ciao Poeta“.