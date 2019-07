Il mondo del circo in lutto: è morto “Clown sciopero”

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Oscar Biasini, in arte il “Clown sciopero”. Un personaggio molto amato anche in Maremma, che aveva eletto come sua casa.

E la provincia di Grosseto, con il circo Massimiliano, a conduzione familiare, l’aveva girata in lungo e in largo, portando in ogni suo angolo risate, divertimento e la magia dell’arte circense. Proprio per questo era molto amato da tutti ed in particolare da chi vive il mondo del circo, che oggi piange la scomparsa di uno dei suoi esponenti più significativi.

Alla famiglia Biasini le condoglianze della nostra redazione.