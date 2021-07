Un ciclista è deceduto a Grosseto per un malore.

L’uomo, un grossetano di 62 anni, si è sentito male sulla pista ciclabile in via Arcidosso in tarda mattinata, accasciandosi al suolo.

E’ stato subito soccorso dai passanti; poi è intervenuta un’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo, ma senza esito.

E’ stato poi trasportato al Pronto Soccorso del Misericordia in codice 3 ma è deceduto poco dopo il ricovero.