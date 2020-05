Tragedia sull’Amiata: ciclista stroncato da un malore, il cordoglio del Comune

Questa mattina, poco prima delle 10, un uomo di 72 anni, Carlo Poggiolini, di Arcidosso, è morto stroncato da un malore mentre percorreva in sella alla sua bici le strade del comune di Stribugliano.

“È stato un arcidossino profondamente attaccato alla sua comunità per la quale si è prodigato durante tutta la sua vita – si legge in una nota del sindaco del Comune di Arcidosso, Jacopo Marini -. Insegnante presso l’Istituto professionale di Arcidosso, ha collaborato in molte delle associazioni del paese, da quelle sportive a quelle ricreativo culturali e sociali. È stato anche un musicante della banda di Arcidosso. Ha gestito negli ultimi anni la storica attività avviata dal padre, tra le più importanti di tutta l’Amiata“.

“È stato uno dei principali animatori dell’associazione ‘Caperci doc’, promuovendo numerose iniziative, tra cui la riedizione del ‘Canzoniere arcidossino’, la riproposizione dell”Arrivo dei Re Magi’ e l”Infiorata di Pentecoste’ – termina la nota -. Caro Carlo oggi, se fosse stato possibile, saresti stato come sempre tra i primi a venire alla Pieve, alla messa mattutina del mese di maggio! Ci piace ora pensarti in cielo tra le braccia della Madonna a cui volevi tanto bene . Riposa in pace”.