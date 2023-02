Muore noto pasticciere e velista: “Maestro di vita, faceva dolci eccellenti”

Un altro storico velista ha mollato gli ormeggi del paradiso in terra che è l’Argentario, per navigare verso quello immenso dell’al di là: è Augusto Bianchini, maestro pasticciere di vela e di vita, famoso tra residenti e turisti per i suoi eccellenti dolci nel locale di via Roma a Porto Santo Stefano, apprezzato da Artemare Club anche come bravo velista e maestro di vita.

Sì, Augusto Bianchini era un esperto marinaio, socio del circolo velico e canottieri di Porto Santo Stefano, è stato armatore di quattro barche, “Maniera” Sangiovese di 8 metri, “Capriccio” Beneteau 31.7, “Linda” Jeanneau e “Linda Fast”, l’onomastica di quest’ultime dedicata alla sua mamma, con cui partecipava alle regate all’Argentario, Prime Vele, Pasquavela e il campionato invernale. Con Artemare Club l’anno scorso ha collaborato a due eventi, al concorso per la “Giornata mondiale delle torte”, realizzando una serie di dolci indimenticabili a motivo marinaro che hanno vinto il primo premio e ai festeggiamenti dei 50 anni di vela di Alessandro Maria Rinaldi, con un grande torta per 50 persone con decorazioni che ricordavano la barca del festeggiato Toi et Moi, molto vincente.

All’ultimo saluto, alla chiesa del Valle a Porto Santo Stefano, erano presenti con i suoi cari tanti amici e commercianti locali, il direttivo del Cvcpss e il presidente dei Marinai d’Italia locali con suoi associati.

“Ciao Augusto, Artemare Club dedicherà a ricordarti il concorso annuale del sodalizio per la Giornata mondiale delle Torte, ciao!“, si legge in una nota dell’associazione.