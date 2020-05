Monterotondo Marittimo, raccolti oltre 20mila euro sul conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19

L’iniziativa solidale promossa a Monterotondo Marittimo con l’apertura di un conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19 ha dato i suoi frutti: oltre 20mila euro sono stati raccolti sino ad ora dal Comune, grazie alle donazioni di alcune aziende e associazioni locali.

“Un risultato che ha dell’incredibile in così poco tempo – afferma il sindaco Giacomo Termine –. E’ bello vedere che in un periodo difficile per molti, alcune associazioni e imprese hanno rinunciato ad una parte delle proprie risorse, per anteporre a tutto il bene della comunità. Monterotondo Marittimo ha un grande cuore e credo che stiamo dimostrando di essere una comunità coesa e solidale, che sa tirare fuori il meglio nei momenti di maggiore difficoltà. Il Covid-19 da noi è entrato a gamba tesa costringendo 46 persone all’isolamento, con tutte le problematiche connesse. Abbiamo vissuto giorni complessi, purtroppo ci sono stati anche dei decessi. Ma stiamo reagendo ed è grazie al contributo di tutti se riusciremo a mettere in campo le misure necessarie per tornare prima possibile alla normalità. Uniti siamo più forti”.

“A titolo personale – prosegue il sindaco Termine – e per conto della Giunta, del Consiglio e dei cittadini di Monterotondo Marittimo ringrazio, quindi, tutti coloro che hanno donato.”

Grazie in particolare a: Componenti CRI del Comitato di Monterotondo Marittimo; squadre di Caccia al cinghiale La Rinascita di Lago Boracifero e Frassine; Azienda Piazzi srl; G.R.S.N.A Gruppo di Monterotondo Marittimo; azienda Comimp srl, montaggi impianti industriali; Sipario 1; Rione La porta e Rione La Rocca; ASD T.A.V. Le Pianacce; il corpo Bandistico La Rinascente; l’AVIS sezione di Monterotondo Marittimo; associazione Lupo 2 squadra 142 Lupo 2 e squadra 146 Mezzogiorno di fuoco; Geopesca Il Lago; Badaloro snc di Annalisa e Gianni; associazione Corale Santa Cecilia; Asd Real Monterotondo; associazione pro loco; ADS squadra di caccia al cinghiale via Aldo Moro; Monterotondo Boxe; associazione La Fumarola di Sasso Pisano; Ecology Tecno Service di Montecerboli.