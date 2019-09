Monterotondo Marittimo, nuova illuminazione a led: al via i lavori

Prende il via la manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica nel territorio di Monterotondo Marittimo, che sarà realizzata dal Comune grazie al finanziamento di 50mila euro per l’efficientamento energetico, ottenuto dal Mise, Ministero italiano dello sviluppo economico.

Nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori del primo stralcio che interessano via Matteotti e via Garibaldi. Il progetto complessivo prevede la sostituzione e l’ammodernamento tecnologico dei lampioni con l’introduzione della tecnologia led al posto dei vecchi punti luce a vapore di mercurio.

Una volta completati i lavori, i benefici saranno molteplici: dal risparmio in bolletta per il Comune, alla riduzione di emissioni di CO2 con benefici per l’ambiente. Inoltre, la nuova illuminazione pubblica a led consentirà di migliorare la visibilità in notturna e di conseguenza la sicurezza e l’estetica delle vie del paese.