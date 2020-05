Monterotondo Marittimo: inizia il restauro del Palazzo comunale

Inizia l’intervento di restauro conservativo del palazzo comunale di Monterotondo Marittimo, un edificio storico nel centro del paese, sottoposto a vincolo. Nella giornata del 13 maggio è avvenuta la consegna dei lavori che andranno avanti almeno fino alla fine dell’anno.

L’intervento interessa sulla parte esterna principalmente il tetto che sarà ristrutturato e impermeabilizzato. Le facciate saranno tinteggiate. All’interno verranno rifatti tutti gli impianti, da quello idraulico a quello sanitario e i bagni. Nella riorganizzazione degli spazi interni, al primo piano dell’edificio, dove si trova anche il balcone, sarà realizzata la nuova sala del Consiglio comunale con la dotazione multimediale e gli uffici di rappresentanza.

L’investimento complessivo previsto è di 187mila euro.

“Con i lavori non solo interveniamo sul risanamento conservativo ed estetico di questo importante edificio storico – afferma il sindaco, Giacomo Termine – contribuendo alla salvaguardia del patrimonio pubblico, ma andiamo anche a migliorare gli spazi interni di lavoro dell’amministrazione comunale. All’interno del Palazzo del Comune, sarà infatti, finalmente ricavata una sala per riunire il Consiglio comunale che si è sempre tenuto, sino ad oggi, fuori dal Comune, in una sede distaccata non avendo spazi consoni. La nuova sala consiliare avrà 16 posti per i consiglieri e 30 posti per il pubblico che potrà assistere alle sedute. La sala potrà anche essere utilizzata per allestire mostre o per ospitare eventi. Nell’altra stanza distaccata, sul corso, che ha sempre ospitato il Consiglio comunale, sarà trasferito l’archivio una volta terminati i lavori sulla nuova sala consiliare. E’ un intervento imponente che ci consentirà di fare un salto di qualità in termini di efficienza, sicurezza e decoro urbano.”