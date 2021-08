“Excellence”: lo yacht di 80 metri con la prua rovesciata sbarca all’Argentario

E’ alla fonda davanti a Porto Ercole uno dei superyacht più famosi al mondo: “Excellence“, commissionato dal miliardario americano Herb Chambers, progettato da Winch Design e costruito da Abeking & Rasmussen, che ha vinto sia il “Best Exterior Design” sia il “Finest New Superyacht” al Monaco Yacht Show.

Si parla di eccellenza di nome e di fatto, sia per il design esterno che per quello interno dello yacht; varato nel 2019, è il sesto panfilo dell’armatore con il nome Excellence, ospita 12 passeggeri con 22 persone di equipaggio. La sua lunghezza è di 80 metri, la larghezza è di 14,45 metri e ha un pescaggio di 3,45 metri,

Lo scafo è in acciaio, mentre la sovrastruttura è in alluminio ed ha grandi e spessi vetri e ponti in teak. È alimentato da due motori diesel Mtu da 2.029 CV che alimentano due eliche, che a loro volta spingono la nave, a una velocità massima di 17 nodi e una di crociera di 14 nodi.

Per il confort durante la navigazione è dotato di moderni stabilizzatori e, per il divertimento e il benessere, di palestra, ascensore, piscina, cinema, garage per tender, piattaforma da bagno, aria condizionata, barbecue, beach club, jacuzzi e Wi-Fi, a bordo ci sono anche diversi tipi di giochi d’acqua, una piccola barca a vela e due waverunner. Il mega yacht è classificato dal Lloyd’s Register con la bandiera delle Isole Cayman.

Continua cosi quest’estate lo “Yachting Parade” tra Porto Santo Stefano e Porto Ercole, con i più famosi panfili del mondo documentati da Artemare Club per i “150 anni dello Yachting all’Argentario”.