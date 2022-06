Monica Pagni nuova segretaria della Cgil: le congratulazioni della Cisl

“Auguriamo alle neoeletta segretaria generale della Cgil di Grosseto, Monica Pagni, un buon lavoro e rinnoviamo la nostra disponibilità a lavorare insieme su temi di interesse del nostro territorio”.

Commenta così Katiuscia Biliotti, segretaria generale di Cisl Grosseto, l’elezione di Pagni alla guida del sindacato.

“Ci fa piacere che sia di nuovo una donna a rappresentare un’organizzazione sindacale sul territorio e che sia la prima a guidare la Cgil locale. Ci sono importanti battaglie – continua Biliotti – che hanno visto le organizzazioni sindacali unite e che ci auguriamo di portare ancora avanti insieme. Dobbiamo riuscire a capire e a poter intervenire in maniera propositiva sulla questione della mancanza di manodopera, denunciata in questi giorni, e capire quali siano le reali motivazioni che inducono a non accettare alcuni lavori, perché crediamo che attribuire la colpa al solo reddito di cittadinanza sia un’interpretazione troppo semplicistica. Dobbiamo anche riuscire a contrastare l’invecchiamento della nostra provincia, che da anni ormai vive un calo demografico pesante con il conseguente aumento dell’età media dei cittadini, con delle politiche del lavoro che rendano questo territorio di nuovo attrattivo per i giovani. Solo lavorando insieme possiamo ottenere risultati concreti”.