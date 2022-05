“Molino Factory”: al via la fiera d’arte nel bastione Molino a vento sulle Mura medicee

Con l’inizio della stagione estiva, le mura medicee di Grosseto e il bastione del Mulino a Vento (da tutti i grossetani “il cinghialino”) saranno animate da varie tipologie di eventi aperti a tutti.

Molino Hub, centro culturale e creativo, nato con l’intento di valorizzare uno spazio in disuso sulle mura della città, si propone come una piattaforma capace di catalizzare al suo interno, esposizioni di arte, festival di arte urbana (la terza edizione di “Trame Festival”, dal 26 al 29 maggio), rassegne cinematografiche, incontri di cittadinanza attiva, workshop e conferenze.

Si inizia dal 20 al 22 maggio con “Molino Factory“, una manifestazione espositiva organizzata dall’associazione Clan, in collaborazione con Istituzione Le Mura, associazione Kansassìti, associazione Grow, associazione Le vie dell’orto, che riunirà artisti locali e associazioni del territorio con la finalità di promuovere la creatività e favorire nuove opportunità di incontro.

«Molino Hub accoglie i visitatori in un’atmosfera accogliente e inclusiva – spiegano gli organizzatori –, il nostro intento è quello di realizzare un network di interesse per la città, per sostenere la creatività e stimolare l’aggregazione. “Molino Factory” sarà una festa della comunità per la comunità».

“Molino Factory” è la primo progetto di esposizione collettiva e laboratorio creativo: arte, musica, vintage, fumetti, degustazione dei prodotti del territorio, live performance e molto altro ancora. Tre giorni di divertimento per scoprire le ultime proposte culturali della città.

La manifestazione si terrà venerdì 20 maggio dalle 18 fino alle 22, sabato 21 maggio dalle 15 alle 22 (durante la serata music selection con dj-set ) e domenica 22 maggio dalle 10 alle 18.