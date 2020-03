Coronavirus, cambia di nuovo il modulo per l’autocertificazione. Ecco come scaricarlo

Cambia di nuovo il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che intendono fare spostamenti. Lo prevede una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del coronavirus.

L’ultima modifica risale al 23 marzo.

Come nei giorni scorsi, il nuovo modulo si potrà scaricare anche dal sito del Viminale, al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf, oppure, se non si ha la stampante a casa, si potrà anche ricopiare a mano. Il modulo deve essere presentato in caso di controllo.