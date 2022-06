Due nuovi moduli prefabbricati per la scuola media: “Data risposta ad alunni e genitori”

Due nuovi moduli prefabbricati, comodi e funzionali, saranno presto installati nelle immediate vicinanze della scuola media “Leonardo da Vinci” di Grosseto, andando così a dare risposta concreta alle esigenze di alunni, docenti e famiglie.

“Per via delle restrizioni e delle normative per evitare il contagio da Covid 19 – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore comunale all’istruzione Angela Amante –, si è venuta a verificare una particolare situazione all’interno della scuola ‘Da Vinci’, per cui due classi, a causa del numero degli studenti e per ottemperare alle regole di distanziamento, non hanno potuto usufruire di aule adeguate all’interno della struttura. Nel corso dell’ultimo anno scolastico abbiamo predisposto dunque una soluzione temporanea rappresentata da un servizio di navetta di andata e ritorno per trasportare gli alunni delle due classi dalla scuola ‘Da Vinci’ in altri locali individuati in via Bulgaria”.

Al fine di favorire un tempestivo ritorno alla normalità, il Comune ha lavorato e trovato un accordo con la Provincia per l’utilizzo di un terreno, immediatamente adiacente alla “Leonardo Da Vinci” e di competenza appunto provinciale, su cui poter installare i moduli prefabbricati che andranno ad accogliere gli studenti.

“Grazie a questa soluzione – aggiungono Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Angela Amante – nel prossimo anno scolastico tutti gli alunni della scuola potranno fare lezione nella stessa area, annullando così ogni disagio dovuto ai regolamenti covid. È importante precisare che i moduli che saranno predisposti dal settore Lavori pubblici del Comune saranno dotati di ogni servizio necessario e che, di conseguenza, rappresenteranno un luogo ideale per le attività didattiche“.