“Modigliani”: lo spettacolo sul pittore in scena al Teatro del Ciliegio

Venerdì 11 febbraio, alle 21.15, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo andrà in scena lo spettacolo “Modigliani“, della compagnia Pilar Ternera, un monologo che racconta la storia e le passioni di Amedeo Modigliani e ricostruisce un intenso e onirico ritratto dell’uomo, del pittore, del padre.

Attraverso un’irriverente, stralunata e comica spola tra Livorno e Parigi, tra il passato e il presente, lo spettacolo è uno sguardo amaro sulla provincia che non riconobbe il suo genio. Una provincia solare e bella, drammaticamente conservatrice, ostile al rinnovamento; una provincia scolorita che la storia di Modigliani racconta e che di riflesso evoca e ricorda le vicende di un uomo timido, la sua ironia, la sua generosità, il suo esilio.

La storia di Modigliani si inserisce in un contesto storico di intense rivoluzioni sociali, culturali e politiche. Un contesto che ha visto la maturazione di correnti artistiche che sono state alla base di un nuovo modo di concepire la pittura. La storia di Modigliani si colloca a cavallo tra Ottocento e Novecento in un periodo storico post-risorgimentale, nel pieno dello sviluppo del commercio, della corsa delle potenze europee verso le colonie, in un periodo storico di importanti scoperte e invenzioni, con l’avvento della fotografia, del cinematografo, della radio, lo studio del volo, i motori a scoppio. Un periodo che vede una straordinaria trasformazione della società.

La stagione del Teatro del Ciliegio si realizza grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e di Officine Papage – Residenza artistica toscana.

