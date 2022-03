Cambia la Ztl in paese, ecco le novità: “Accolte le richieste dei residenti”

“Cambia la Ztl in via Gioberti, solo per quanto riguarda l’accesso da via Baracca“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Da via Baracca l’accesso sarà libero dalle 8.00 alle 20.00. Già in passato avevamo modificato l’orario, garantendo due ore di ingresso libero la mattina e il pomeriggio. Ora, con la nuova modifica, come richiesto da tanti residenti e attività commerciali, l”ingresso sarà libero per 12 ore – spiega il sindaco -. Tutte le limitazioni rimarranno invariate invece per il primo tratto di circolazione di via Gioberti sorvegliato da telecamera“.