Via Baracca, modificati gli orari di accesso alla Ztl: “Accolte richieste dei cittadini”

Facendo seguito anche alle precedenti informative, l’amministrazione comunale di Orbetello conferma la volontà di apportare nuove modifiche alla circolazione nell’area della Ztl di via Gioberti, ampliandone gli accessi da via Baracca.

“Dopo l’esperimento fatto di inversione di marcia in via Baracca per dare la possibilità alle attività commerciali esistenti di effettuare più agevolmente le operazioni di carico/scarico merce, sentiti i residenti e nuovamente i commercianti, abbiamo ritenuto opportuno rivedere le condizioni del traffico veicolare di via Gioberti – spiega l’assessore al commercio, Maddalena Ottali -. L’obiettivo sarò quello di ampliare la possibilità di accesso in via Gioberti da via Baracca, con orari che saranno a breve definitivi nello specifico dagli appositi atti della Polizia Municipale; tale iniziativa dell’amministrazione nasce per venire incontro sia degli esercenti di via Gioberti, che per loro natura necessitano di più frequenti attività di carico/scarico, sia dei residenti, che potranno così usufruire di un sistema semplificato di accessi alle loro abitazioni”.

Il sindaco Andrea Casamenti ricorda infatti che “da fine 2017 è stato permesso l’ingresso libero in via Gioberti da via Baracca dalle 17.00 alle 19:00; questa possibilità rimarrà e sarà quindi confermata, ma allo stesso tempo l’amministrazione comunale permetterà di entrare liberamente in via Gioberti sempre e solo da via Baracca anche la mattina dalle 10.00 alle 12.00. Chiaramente la telecamera di controllo installata all’entrata di via Baracca sarà adeguata a tale nuova possibilità. Si ricorda alla cittadinanza che la disciplina specifica della circolazione rivista secondo le nuove indicazioni sarà oggetto di specifici atti pubblicati, a tempo debito, sul sito del Comune“.