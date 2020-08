Lavori rotatoria via della Pace: prorogate le modifiche al traffico

Continuano i lavori di riparazione di alcune opere idrauliche per conto di Acquedotto del Fiora in corrispondenza della rotatoria di via della Pace a Grosseto, in prossimità dell’intersezione con via Aurelia Nord.

Per questo le modifiche alla circolazione restano valide fino alle ore 20 del 19 agosto.

Nell’area di cantiere nella corsia di via della Pace, compresa tra via Monte Grappa e via Aurelia Nord, nella direzione di marcia dell’ultima via sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli.

Durante il periodo di apertura del cantiere sono apportate le seguenti ulteriori modifiche alla circolazione stradale:

per i veicoli che transitano su via della Pace, con direzione via Aurelia Nord, all’altezza di via Monte Grappa è istituita la direzione obbligatoria a destra su via Monte Grappa;

per i veicoli che transitano su via Monte Grappa all’intersezione con via della Pace è istituito l’obbligo di dare la precedenza e la direzione obbligatoria a sinistra;

per i veicoli che transitano su via Aurelia Nord (direzione nord), all’intersezione della rotatoria con via della Pace è istituita la direzione obbligatoria a destra su via della Pace;

per i veicoli che transitano su via Aurelia Nord (direzione sud), all’intersezione della rotatoria con via della Pace, è istituita la direzione obbligatoria a diritto su via Aurelia Nord, con direzione verso via Trieste e a sinistra in via della Pace con direzione verso via Emilia;

in via della Pace, nella corsia in direzione via Aurelia Nord, nel tratto compreso tra la rotatoria con viale Emilia e via Monte Grappa, è istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.

Per motivi di sicurezza, durante l’apertura del cantiere, verrà apposto sul lato della sede stradale adiacente al marciapiede o passaggio pedonale un segnale di “Divieto passaggio pedoni“, con indicazione di utilizzare gli attraversamenti pedonali presenti, rispettivamente in via Aurelia Nord (altezza ingresso cimitero Misericordia) e in via della Pace (in prossimità della rotatoria con via Aurelia Nord).