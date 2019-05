Giro d’Italia: le modifiche al traffico e i divieti ad Orbetello e nelle frazioni

Lunedì 13 e martedì 14 maggio, il territorio del Comune di Orbetello sarà interessato da due tappe del 102’ Giro d’Italia, che imporranno le seguenti modifiche alla circolazione stradale necessarie al corretto svolgimento della manifestazione.

Durante l’arrivo (13 maggio) della tappa Giro d’Italia e per circa due ore prima, in ossequio all’ordinanza del Prefetto, verrà sospesa la circolazione veicolare lungo il percorso della gara e nelle aree limitrofe (Le Querciolaie, Fonteblanda, Aurelia, S.P. 36 della Giannella, S.P. 161, via della Diga, Orbetello centro storico), in entrambi i sensi di marcia.

Il passaggio della gara è previsto sulla S.P. 16 da Montiano a Fonteblanda dalle 16.20, la gara entrerà a Fonteblanda alle 16.35, diretta verso l’Aurelia, che percorrerà fino all’uscita di Giannella, dove la gara arriverà alle 16.43 circa, a Santa Liberata alle 16.54 e a Orbetello alle 17, con il transito dell’ultimo concorrente alle 17.28 circa. Le relative chiusure dei tratti interessati andranno calcolate anticipando di circa due ore gli orari dei passaggi indicati.

Durante la partenza (14 maggio) del Giro d’Italia da piazza del Popolo a Orbetello, verrà sospesa con moderato anticipo la circolazione veicolare lungo il percorso e nelle aree limitrofe (Orbetello centro storico, via Marconi, via Donatori del Sangue, S.P. 161, Aurelia in direzione Nord, S.P. 128 della Parrina, S.R. 74), per il tempo necessario al passaggio dei ciclisti e alla loro salvaguardia. I corridori transiteranno in modalità cicloturistica, non essendo ancora in competizione. Oltre l’intersezione con la S.P. 128 verso via Maremmana, in direzione Manciano, la gara riprenderà le caratteristiche di competizione sportiva. Le interdizioni al traffico saranno a scalare anticipando di due ore il passaggio della gara. La partenza da Orbetello è prevista alle 11.15, l’arrivo in località Parrina alle 11.30, 11.47 a Marsiliana, 12.16 a Manciano, 12.39 Pitigliano, dove il passaggio dell’ultimo concorrente è previsto per le 12.47 circa.

Il Comune ricorda che alcune delle modifiche alla circolazione sono state dettate dalla necessaria acquisizione del parere del tavolo per l’ordine e la sicurezza avvenuto l’8 maggio, utile a definire il piano d’emergenza dell’organizzazione del Giro d’Italia e quello integrativo del Comune di Orbetello.

Orbetello

Sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in lungolago Marinai d’Italia, via Mura di Ponente e parte di lungolago dei Pescatori a partire dal 12 maggio sino al termine della manifestazione.

Al fine di garantire la circolazione in direzione di Monte Argentario, via Dante, attualmente con direzione di marcia da piazza della Repubblica a piazza Cortesini, verrà invertita ed avrà direzione di marcia da piazza Cortesini verso via del Rosso, dove il traffico sarà consentito senza alcun tipo di autorizzazione particolare e verrà emanata peculiare ordinanza di modifica alla circolazione oltre quanto previsto dalla 101/2019 per quanto attiene alle modifiche all’ordinanza della Ztl.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Mura di Levante, piazza della Repubblica, via Gioberti, piazza Beccaria, via Giovanni da Orbetello, via Trasvolatori Atlantici, via Veneto, piazzale della Guardia Costiera, via Dante, via Leopardi, parte di via della Diga, piazzetta Fabbri, piazza Cortesini, via Roma a partire dal 12 maggio sino al termine manifestazione.

Al fine di attenuare il disagio agli utenti della strada, viene autorizzata la sosta ai residenti in lungolago delle Crociere lato sinistro (secondo il senso di marcia) adiacente alle mura. Viene inoltre istituita un’area sosta per veicoli in uso alle persone diversamente abili in via Mura di Levante, un parcheggio organizzato e gestito da personale addetto, in maniera tale che possa contenere il maggior numero di veicoli, in via Marconi, area ex Idroscalo, lato di Levante, compresa l’area campo di calcio d’allenamento.

In via Pola, zona scuole medie e palazzetto dello sport, viale Trasvolatori Atlantici, zona mercato, via Trieste, via Lungolago Buozzi e via Bartolena (Scalo), sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata a partire dal 13 maggio.

Il Comune ricorda la presenza di parcheggi nell’area compresa tra il cimitero e il supermercato Coop, via Iotti (vicino Coop), lungolago dei Pescatori (tratto compreso tra intersezione con via Matteotti e via Don Minzoni, via dei Macchiaioli (Scalo).

Il 13 e il 14 maggio verranno sospesi tutti i mercati giornalieri nel comune di Orbetello. Verranno altresì sospesi gli atti legittimanti le occupazioni di suolo pubblico e le altre occupazioni di qualsiasi natura in corso Italia per il 14 maggio e in via Gioberti per il 13 e il 14 maggio.

Dalla data del 12 maggio, domenica, i veicoli superiori a 35 quintali, qualora autorizzati alla circolazione, entreranno ad Orbetello dalla direttrice di Giannella, mentre potranno allontanarsi seguendo le normali condizioni di traffico utilizzando via Mura di Levante, piazza Cortesini, piazza Cavallotti, via Marconi, via Donatori del Sangue, verso la statale Aurelia.

Il servizio pubblico sarà potenziato da Orbetello Scalo verso Orbetello centro con una navetta in percorrenza continuata che utilizzerà le fermate normalmente in vigore, con esclusione di quelle di via Mura di Ponente e altre aree incluse. La navetta ritornerà verso Orbetello scalo utilizzando il percorso ordinario con partenza da piazza del Popolo verso via Mura di Levante, piazza Cortesini, piazza Cavallotti, via Marconi, via Donatori del Sangue, verso Orbetello Scalo.

Fonteblanda

In via Montianese ed in via Aurelia Vecchia (dall’incrocio con via Talamonese sino all’intersezione con l’uscita dell’Aurelia), il 13 maggio sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Inoltre, sarà sospesa la circolazione stradale durate il transito della gare e nelle due ore antecedenti come da ordinanza del Prefetto in corso di emanazione.

Giannella

Lungo il centro abitato di Giannella, il 13 maggio sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione durante l’arrivo della gara e per circa due ore prima, in ossequio all’ordinanza del Prefetto di Grosseto.

Albinia

La frazione non è interessata dal passaggio del Giro d’Italia, ma le interdizione delle rotatorie d’ingresso verso Giannella e i flussi di circolazione in località La Barca comporteranno lo stesso presumibile disagio ai residenti.

Il 13 Mmggio il traffico leggero potrà allontanarsi in direzione di Grosseto utilizzando la Strada provinciale di San Donato, imboccandola dalla località La Barca. Il resto del traffico potrà allontanarsi in direzione Roma utilizzando la S.P. della Parrina.

I disagi del 14 maggio sono quelli già indicati in premessa, distinti per il tratto della S.R. 74 e per il tratto della S.P. 128.

Il Comune ricorda che gli orari indicati sono quelli riportati nelle tabelle di marcia prodotte dall’organizzazione della gara, gli orari di sospensione della circolazione potranno subire variazioni in ossequio all’ordinanza prefettizia non ancora emanata.