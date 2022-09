Autobus scolastici: modifiche ad alcuni orari e percorsi da parte di Autolinee Toscane

Da lunedì 26 settembre Autolinee Toscane applicherà alcuni ritocchi di orari a linee con utilità scolastica, in seguito ai monitoraggi svolti nei primi giorni di scuola al fine di migliorare la fruibilità e la puntualità dei servizi.

Le linee interessate saranno g15, g83 e 6/G proprio per garantire una migliore efficacia delle coincidenze.

Linea g15

La corsa delle ore 6.45 con partenza da Alberese per Alberese Fs anticiperà la partenza alle ore 6.40. La corsa delle ore 6.50 con partenza da Alberese a Grosseto anticiperà la partenza alle ore 6.45, partendo da Alberese Fs e poi alle ore 6.50 da Alberese paese con transito da Spergolaia alle ore 7.00. La corsa delle ore 13.20 con partenza da Grosseto Fs per Alberese Fs transiterà anche da Spergolaia, così come la corsa delle ore 13.55 con partenza da Grosseto Fs.

Linea g83

La corsa delle ore 7.35 con partenza da Grosseto Fs transita da via Matteotti-via Manetti, quindi via Gramsci-via Sonnino- De Nicola-Cittadella dello studente.

Linea 6/G

La corsa delle ore 6.47 con partenza da Baccinello per Grosseto Fs non transita da via Matteotti via Roma, ma da via Sonnino prosegue diretta verso la stazione ferroviaria.