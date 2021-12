Emergenza Covid: piccole modifiche al calendario degli eventi natalizi

Ci sono piccole modifiche al calendario degli eventi natalizi proposti e organizzati dalle associazioni capalbiesi in accordo con il Comune. La condizione dei contagi, non allarmante, ma da tenere costantemente monitorata, ha reso necessari alcuni cambiamenti sul palinsesto di eventi: “Il periodo richiede prudenza – ricorda il sindaco Gianfranco Chelini – e le decisioni prese dalla nostra comunità dimostrano, ancora una volta, una grande senso di responsabilità“.

Per questo motivo, quindi, il saggio degli allievi della scuola di musica “Cromatica”, in programma per domenica 19 dicembre nella sala Tirreno di Borgo Carige, si terrà a porte chiuse e sarà riservato solo ai musicisti e ai loro insegnanti. Ma per condividere comunque l’evento e la magia della musica, le esibizioni saranno riprese e il video sarà donato alle famiglie degli allievi.

Restano in programma, per il momento, per il 23 dicembre, alle 21, nella chiesa di Borgo Carige, il concerto del coro Gospel Sat&B di Maria Grazia Fontana e, per il 31 dicembre, i fuochi d’artificio organizzati dall’amministrazione comunale per dare il benvenuto al 2022, eventi che si terranno nel rispetto delle norme anti Covid.

Rimandati, invece, a data da destinarsi il concerto del Coro del Giglio e l’esibizione del corpo bandistico Città di Orbetello; anche in questo caso la prudenza ha fatto scegliere agli organizzatori, a malincuore, di rimandare i loro eventi. “Sappiamo – conclude il sindaco Chelini – che stiamo chiedendo a tutti dei sacrifici, ma si tratta di azioni che devono essere compiute per il bene di tutti, soprattutto delle fasce della popolazione più fragile. Intanto, prosegue il percorso vaccinale e invitiamo i cittadini a portarlo avanti, come ulteriore segno di altruismo e coscienziosità”.