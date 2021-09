Torna il “Trofeo del Casalone”: occhio alle modifiche al traffico e ai divieti

Modifiche temporanee alla circolazione in vista del quinto “Trofeo del Casalone” in programma sabato 4 e domenica 5 settembre.

In particolare, dalle 6.30 alle 17.30 del 4 settembre e dalle 6.30 alle 17.30 del 5 settembre, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito per tutti veicoli nel tratto di via Aurelia Antica all’altezza del fosso Martello fino al termine del passaggio dei cavalli con cavalieri. Prestare attenzione.