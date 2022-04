Anniversario della Polizia di Stato: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

In occasione della celebrazione del 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato in programma martedì 12 aprile, al teatro degli Industri di Grosseto, prestare attenzione alle modifiche al traffico nelle vie del centro storico.

Dalle 10 alle 13 è istituito il divieto di transito in via Mazzini, nel tratto compreso tra piazza Gioberti e via Goldoni, mentre il transito dei veicoli in ingresso da porta Corsica giunti in piazza Gioberti con direzione via Mazzini/via Saffi è deviato su via Manin, piazza Duomo, corso Carducci, piazza Socci, via Bertani, via Mazzini con direzione via Saffi.

Inoltre, dalle 8 alle 13, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Mazzini (tratto compreso tra piazza Gioberti e via Goldoni), via Goldoni (dall’intersezione con via Mazzini fino al civico 14), piazza San Michele, nell’area di parcheggio di via del Mulino a vento, in via Curtatone.