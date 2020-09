“Notte visibile della cultura”: le modifiche al traffico e i divieti intorno alle mura

In occasione dell’evento culturale della “Notte visibile della cultura“, sulle mura di Grosseto, a partire da sabato 19 settembre fino al termine della manifestazione (non oltre le ore 24 del 20 settembre), è in vigore la seguente modifica alla circolazione:

per tutto il percorso della cinta muraria, a partire dal bastione della Rimembranza, continuando per il bastione delle Palle, per il bastione della Cavallerizza, fino al bastione del Mulino a vento e relative rampe di accesso, è istituito il divieto di transito e sosta con sanzione e rimozione forzata per tutti i veicoli, anche quelli in possesso di autorizzazione ztl, e ai velocipedi.