Via Senese, scattano i lavori del Comune: ecco le modifiche al traffico

Prendono il via oggi alcuni importanti lavori di adeguamento in favore della zona di via Senese, in corrispondenza dell’ospedale Misericordia. “Stiamo parlando – affermano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – di lavori di fondamentale importanza perché si concentrano su uno snodo cruciale per il traffico veicolare. Proprio in questa zona, infatti, vengono convogliati flussi veicolari provenienti da diverse direzioni. L’importo complessivo dell’opera è di circa un milione di euro, frutto di un cofinanziamento tra Regione e Comune“.

“I lavori – proseguono sindaco e assessore – avranno una durata di diversi mesi perché questo quadrante così delicato, che si estende dall’imbocco di via Unione Sovietica fino alle intersezioni che si trovano subito dopo l’ospedale Misericordia, necessita di interventi su diversi piani. In particolare, si andrà a ridisegnare l’intero svincolo attraverso delle rotatorie che renderanno più scorrevole e sicuro il traffico veicolare. Le fermate degli autobus saranno riposizionate e, inoltre, verrà riannodata la viabilità ciclopedonale che proprio in quel punto è interrotta. I lavori riguarderanno anche sottoservizi come le fognature, le condutture del gas, gli impianti di illuminazione pubblica. È importante specificare che in nessun modo i lavori andranno a condizionare o intralciare le attività di operatori sanitari e mezzi di soccorso”.

A questo link è possibile consultare l’elenco delle modifiche al traffico predisposte: https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/lavori-in-via-senese-attenzione-alle-modifiche-al-traffico/