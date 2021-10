Via Aurelia Nord, continuano i lavori: le nuove modifiche al traffico

Attenzione alle modifiche alla circolazione per l’avvio domani, martedì 19 ottobre, delle fasi 5 e 8 per la messa in sicurezza di via Aurelia Nord, a Grosseto.

Sul cavalcavia Ponte Massa, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ambra e l’intersezione con via Aurelia Nord, è istituito il senso unico alternato tramite movieri.

Su via Aurelia Nord (direzione nord), nel tratto di rampa dopo la svolta a destra che si raccorda con la minivariante in direzione est, è istituito il divieto di transito.