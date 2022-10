Lavori in via Senese: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

E’ prevista l’apertura di un cantiere stradale nel centro abitato di Grosseto, in via Senese, all’altezza di via Venezia Giulia (lavori che interesseranno in parte l’attraversamento della carreggiata e in parte il marciapiede), con i conseguenti provvedimenti atti a modificare temporaneamente la circolazione stradale al fine di eseguire la realizzazione di nuove infrastrutture telefoniche.

Quindi, l’amministrazione comunale informa i cittadini che, nel periodo compreso tra le 19 del 4 ottobre fino al termine dei lavori – e comunque non oltre le ore 18 del 26 ottobre – saranno in vigore, nel tratto interessato dai lavori (in via Senese all’altezza della rotatoria con via Emilia, in quella di via Calabria – via Abruzzo e in piazza Volturno, all’intersezione con via della Pace e via Senese) alcuni divieti cui prestare attenzione e sarà in parte riorganizzata la circolazione stradale, regalata con apposita segnaletica stradale.

Per quanto riguarda il passaggio pedonale, sarà comunque garantito un percorso alternativo.