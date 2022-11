Mercatini di Natale: occhio alle modifiche al traffico e ai divieti in centro

E’ stata firmata l’ordinanza relativa ai divieti di transito e sosta all’interno del centro storico di Grosseto nel periodo delle festività natalizie.

Nel dettaglio:

1) fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate in piazza Dante e comunque non oltre le ore 10 del giorno 28 dicembre 2022, nel centro abitato di Grosseto – rispettivamente in piazza Dante Alighieri e in piazza Duomo – sono istituiti il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl, eccetto i mezzi preposti all’allestimento e alla rimozione delle strutture utilizzate, garantendo sempre una corsia per i veicoli di emergenza non inferiore a 3,50 metri di larghezza;

2) durante il periodo di validità dei divieti sono temporaneamente soppressi gli spazi riservati alla sosta dei taxi e dei veicoli muniti del “contrassegno speciale invalidi” da piazza Duomo, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione in parola ;

3) durante il periodo di validità dei divieti, sono istituiti due stalli di sosta riservato alla sosta dei taxi in piazza Gioberti (lato destro secondo la direzione di marcia proveniente da via Gramsci);

4) durante il periodo di validità dei divieti, è istituito uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie in piazza Gioberti (lato sinistro, secondo la direzione di marcia proveniente da via Gramsci) ;

5) durante il periodo di validità dei divieti, corso Carducci, all’intersezione con via Garibaldi, è indicata come strada senza uscita;

6) durante il periodo di validità dei divieti, via Manin, all’intersezione con piazza Gioberti, è indicata come strada senza uscita;

7) durante il periodo di validità dei divieti, via Ricasoli è indicata come strada senza uscita, con ingresso da piazza del Mercato;

8) durante il periodo di validità dei divieti, piazza Innocenzo II è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza Mensini;

9) i mezzi a servizio della manifestazione oggetto della presente disposizione dovranno essere regolarmente autorizzati per l’accesso alla Ztl;

10) nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione, dovrà essere consentito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private presenti;

11) le aree indicate dovranno essere riaperte alla normale circolazione veicolare dopo che le stesse saranno state liberate dalle strutture presenti e dagli eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della manifestazione. La società Sei Toscana dovrà provvedere alle necessarie operazioni di pulizia;

12) è sospeso temporaneamente ogni provvedimento o parte di esso in contrasto con il presente atto.